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Литературный фестиваль в Одессе: ночи поэзии и гости из девяти стран

25 сентября, 15:35

Виктор Борисенко

Гостями фестиваля станут 32 писателя из разных стран мира

Дмитрий Лазуткин - один из участников фестиваля

Дмитрий Лазуткин - один из участников фестиваля / Фото: Facebook

В Одессе 25 сентября стартует Международный литературный фестиваль – в этом году в нем примут участие 32 писателя из девяти стран.

Среди приглашенных авторов есть писатели из Германии — Максим Биллер и Дурс Грюнбайн, Австрии — Димитре Динев, Великобритании — Генри Марш (нейрохирург, ставший ав­­тором бестселлера "Истории о жизни, смерти и нейрохирургии".

Украину, среди прочих, будут представлять Юлия Верба, Юрий Издрик, Борис Херсонский и Андрей Любка.

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Организаторы отметили, что все мероприятия – бесплатны, а среди локаций фестиваля – Дом ученых, Театральное пространство ТЕО, Одесский национальный университет им. Мечникова, Кукольный театр и Литературный музей.

Открытие фестиваля пройдет в 18:00 в Доме ученых. По словам организаторов, приветственную речь произнесет один из самых известных писателей Швейцарии Франц Голер.

В программе феста – дискуссии, презентации книг, общение с авторами и Ночи поэзии. Последние запланированы на 25 и 27 сентября: с 20:30 до 23:00 поэты будут читать свои произведения в Зеленом зале Дома ученых.

25 сентября будут выступать Дмитрий Лазуткин, Андрей Любка и Юрий Издрик, а 27 сентября – Людмила и Борис Херсонские, а также Дурс Грюнбайн.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля, который продлится до 29 сентября.

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Одесса фестиваль литература поэзия

Источник: Сегодня

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