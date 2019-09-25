Литературный фестиваль в Одессе: ночи поэзии и гости из девяти стран

В Одессе 25 сентября стартует Международный литературный фестиваль – в этом году в нем примут участие 32 писателя из девяти стран.
Среди приглашенных авторов есть писатели из Германии — Максим Биллер и Дурс Грюнбайн, Австрии — Димитре Динев, Великобритании — Генри Марш (нейрохирург, ставший автором бестселлера "Истории о жизни, смерти и нейрохирургии".
Украину, среди прочих, будут представлять Юлия Верба, Юрий Издрик, Борис Херсонский и Андрей Любка.
Организаторы отметили, что все мероприятия – бесплатны, а среди локаций фестиваля – Дом ученых, Театральное пространство ТЕО, Одесский национальный университет им. Мечникова, Кукольный театр и Литературный музей.
Открытие фестиваля пройдет в 18:00 в Доме ученых. По словам организаторов, приветственную речь произнесет один из самых известных писателей Швейцарии Франц Голер.
В программе феста – дискуссии, презентации книг, общение с авторами и Ночи поэзии. Последние запланированы на 25 и 27 сентября: с 20:30 до 23:00 поэты будут читать свои произведения в Зеленом зале Дома ученых.
25 сентября будут выступать Дмитрий Лазуткин, Андрей Любка и Юрий Издрик, а 27 сентября – Людмила и Борис Херсонские, а также Дурс Грюнбайн.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля, который продлится до 29 сентября.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк