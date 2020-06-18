Ливень и потоп в Одесской области: залило дома, один из них рухнул (фото и видео)

Спасатели рассказали, что водой залило все подвалы, глубиной более двух метров

В Одесской области село Старая Некрасовка в Измаильском районе оказалось подтопленным после сильного ливня.

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Одна из улиц населенного пункта, расположенная в низовье балки, пострадала сильнее всего – тут затопило 16 домов, а вода достигала уровня пояса взрослого человека, сообщает "Думская".

Вода стала стремительно прибывать во время ливня и многие из жителей села не могли попасть домой на протяжении нескольких часов. Мощный ливневый поток сдвинул тяжелые предметы во дворах – например, бак весом в несколько тонн, а некоторые даже переплыли к соседям через затопленные огороды.

У пожилой жительницы Старой Некрасовки обрушился дом. Саму ее успели вывести из строения через окно. Без жилья осталась и ее соседка: ее дом залило до подоконников. Женщину временно забрал к себе сын.

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Во многих дворах полностью обвалились хозяйственные постройки. Рухнула также бетонная плита на мосту через балку.

Местное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в селе были залиты почти все подвалы глубиной более двух метров. Спасатели до самой темноты откачивали из них воду.

Стоит отметить, что это происшествие – далеко не первое в Старой Некрасовке, здесь регулярно происходят подтопления. Так, в 1988 году вода разрушила три жилых дома. Последний раз серьезный потоп был в 2012-м.

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Местные жители говорят, что во время дождей постоянно страдает более 70 огородных участков, из-за чего люди не могут ничего выращивать на земле, хотя ежегодно платят за нее налог до 500 грн.

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В качестве причины они называют тот факт, что подземная водосточная труба длиной 1700 м, проложенная вдоль балки Манкахиу, давно заилилась. Ранее она находилась на балансе местного колхоза, который регулярно ее чистил. После ликвидации хозяйства делать это стало некому. В итоге во время сильных дождей стоки, не находящие выхода, заливают дворы селян.

Старонекрасовский сельсовет в 2015 году подготовил проект реконструкции водоотводящей системы в балке Манкахиу, предполагающий сооружение бетонного лотка над засоренной трубой. Работы оценили в 11,5 млн грн, но денег так и не нашли. Сельский голова Григорий Минжинер рассказал, что минувшей зимой за счет местного бюджета удалось лишь расширить мост по Школьной улице, на что ушло 500 тыс. грн.

Депутат Измаильского районного совета Светлана Истоминова, проживающая в Старой Некрасовке, считает подтопление села очень серьезной проблемой, которая систематически лишает людей жилья. Решить этот вопрос за счет сельского и даже районного бюджетов практически нереально – здесь срочно нужна помощь области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.

Кроме того, в одном из сел Закарпатской области прошел сильный град, который устлал землю слоем льдинок и побил урожай на огородах.

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Напомним, как рассказывали синоптики, на Украину надвигается циклон, который принесет еще больше дождей. Но при этом немного потеплеет, и температура будет достаточно комфортной.

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