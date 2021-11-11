LOL дня. В Одессе мужчина разделся в магазине техники (видео)

Инцидент произошел на улице Греческой. Что стало причиной такого поступка – неизвестно

Раздетый мужчина в магазине бытовой техники. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе мужчина зашел в магазин бытовой техники и полностью разделся. Охрана выгнала "покупателя" на улицу.

Об этом сообщили в Telegram-канале "7 канал Одесса".

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Детали инцидента

Согласно источнику, в Одессе на улице Греческой мужчина зашел в магазин бытовой техники и полностью разделся. В результате охрана не оценила действия "покупателя" и выгнала его на улицу.

"Серьезно это было или ради хайпового видео — неизвестно", – сказано в источнике.

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Подобные случаи

В Одессе, на территории жилого массива "Черемушки", мужчина пытался расплатиться в магазине своим половым органом.

Неизвестный взял пиво и пошел к кассе. Однако продавщица магазина отказалась отпускать ему товар. По данным местного телеграм-канала, она не хотела принимать "мелкие купюры". После чего мужчина снял штаны. Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам службы охраны. Судя по видео, обнародованным в сети, мужчина гордился своим поступком.

Кассиршу этот жест не впечатлил и она сообщила об инциденте сотрудникам охраны. Мужчина, совершивший такую выходку, отказался объяснять причины своих действий. Одеться обнаженного мужчину заставляли сотрудники охраны.

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