LOL дня. В Одессе мужчина разделся в магазине техники (видео)

В Одессе мужчина зашел в магазин бытовой техники и полностью разделся. Охрана выгнала "покупателя" на улицу.
Об этом сообщили в Telegram-канале "7 канал Одесса".
Детали инцидента
Согласно источнику, в Одессе на улице Греческой мужчина зашел в магазин бытовой техники и полностью разделся. В результате охрана не оценила действия "покупателя" и выгнала его на улицу.
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"Серьезно это было или ради хайпового видео — неизвестно", – сказано в источнике.
Подобные случаи
В Одессе, на территории жилого массива "Черемушки", мужчина пытался расплатиться в магазине своим половым органом.
Неизвестный взял пиво и пошел к кассе. Однако продавщица магазина отказалась отпускать ему товар. По данным местного телеграм-канала, она не хотела принимать "мелкие купюры". После чего мужчина снял штаны. Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам службы охраны. Судя по видео, обнародованным в сети, мужчина гордился своим поступком.
Кассиршу этот жест не впечатлил и она сообщила об инциденте сотрудникам охраны. Мужчина, совершивший такую выходку, отказался объяснять причины своих действий. Одеться обнаженного мужчину заставляли сотрудники охраны.
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