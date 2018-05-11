ФОТОФАКТ. Ложная вдова в Одессе: мужчину укусил паук, напугавший Британию

В Одессе мужчина, который убирал сарай, был укушен необычным пауком, похожим на опасного каракурта. Как сообщает "Думская", во время работы одессит поднялся на стремянке к потолку, когда на него посыпалась пыль и мелкий мусор, которые он стряхнул, а через некоторое время почувствовал жжение под футболкой.

"Я стряхнул это с лица, но часть попала под одежду. Через некоторое время почувствовал какое-то шевеление, поднял футболку и увидел паука, которого немедленно задавил. А чуть позже я почувствовал жжение в районе живота, которое продолжалось около 40 минут. На месте укуса быстро образовался волдырь величиной с пятикопеечную монету", – рассказал пострадавший.

Также он добавил, что по ощущениям укус был сравним с болью от укуса пчелы или осы. При этом, задавленный паук оказался не единственным представителем своего вида в сарае – позже мужчина поймал еще двух подобных особей.

Одного из пауков он передал журналистам, которые показали насекомое специалисту-арахнологу. Ученый успокоил одессита, заявив, что страшный паук, хоть и похож на черную вдову, оказался куда менее опасным созданием – это довольно редкая стеатода, которую также называют ложной черной вдовой. Укусы этого паука довольно болезненны, но в целом не опаснее укуса осы.

Стеатода обитает в Австралии, Европе и Северной Америке. Наиболее активны стеатоды в Великобритании, где их ареал обитания расширяется с юга на север. При этом укусы людей фиксируются практически во всех регионах страны. Ученые связывают распространение паука с изменением климата.

В то же время одесские специалисты призывают горожан не беспокоиться: "Это паук, которого вполне можно назвать местным и угрозы человеку он не несет", – заверил биолог Станислав Дузь.

Ранее мы писали, что в Австралии гигантский паук взял в "заложники" девушку. Также мы сообщали о видео, которое появилось в сети: на нем телеведущая из Румынии Иллинка Виндичи начала раздеваться в прямом эфире популярного шоу ". Во время диалога с дизайнерами и героями телепередачи Виндичи неожиданно задрала подол вечернего платья прямо на сцене. При этом женщина истерично трясла юбкой, демонстрируя всем ноги и нижнее белье. Как стало известно, ведущая панически боится пауков – в какой-то момент ей показалось, что насекомое залезло ей в трусики.