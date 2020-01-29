Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

Лучшие места для селфи в Одессе: появилась интерактивная карта

29 января, 03:12

Любителям делать яркие селфи в Одессе появился онлайн-помощник

Фото: odessa-life.od.ua

Фото: odessa-life.od.ua

Для любителей делать яркие селфи на фоне красочных муралов в Одессе появился удобный сервис – интерактивная карта на сервисе Google Maps.

Мобильный гид поможет найти в городе арт-объекты, узнать их историю и художника, создавшего эти творения, сообщает "Думская".

В то же время, мнения одесситов о муралах на стенах зданий разделились – некоторые уверены, что такой стрит-арт уродует город и нарушает его аутентичность, а другие считают, что масштабная живопись украшает городское пространство и маскирует неприглядные уголки.

Интерактивный гид по муралам Одессы был создан именно для поклонников уличного искусства. Автором инициативы стала 23-летняя Анастасия Сливинская. Девушка работает контент-менеджером, а в свободное время увлекается фотографией.

Реклама

Чаще всего в объектив ее камеры попадали как раз городские муралы и, чтобы упростить себе задачу по их поиску, она решила создать интерактивную карту одесского стрит-арта.

"Я часто добавляю объекты на гугл-карты и случайно увидела функцию создания карты. Я подумала, что есть много людей, которые интересуются муралами и их историей, и решила эту информацию систематизировать", — рассказала она.

На интерактивной карте указано уже около сотни настенных шедевров, и с каждым днем их число растет. Работы отсортированы по авторам и студиям, причем найти здесь можно не только масштабные муралы, но и небольшие граффити, стрит-арт на трансформаторных будках и даже рисунки на заборах.

В тренде
Оккупанты наращивают число ДРГ на Донбассе: что раскрыла украинская разведка

Большинство настенной живописи, по наблюдениям Анастасии, оказалось сконцентрировано в районах вокруг центральной части города. Исторических уголков Одессы этот вид творчества практически не коснулся.

"Такие карты есть в Киеве и Харькове, но там намного больше развита культура стрит-арта. Одессе до такого еще далеко", — признала Сливинская.

Занимаясь сбором информации для интерактивной карты, Анастасия проследила и печальную статистику – масса приятных глазу граффити были испорчены надписями или заклеены объявлениями. Одесситка планирует и дальше пополнять карту работами уличных художников и надеется на помощь горожан.

Напомним, ранее в Киеве, на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе, появился мурал с изображением девушки со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре столицы появился мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса карта селфи мурал

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окна
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окнаОдесса
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
Страшное ЧП в Одесской области: малыш вылил на себя кипящий чайник, а мама – намазала его маслом
Страшное ЧП в Одесской области: малыш вылил на себя кипящий чайник, а мама – намазала его масломОдесса
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в феврале
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в февралеУкраина
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...