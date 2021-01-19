Люди падали и катились как колобки: очевидцы рассказали о пожаре в гостинице Одессы

На пепелище обнаружили тела двух человек и собаки

Гости отеля который горел на улице Посмитного в Одессе, рассказали, что несколько дней у них были перебои со светом. Оказывается, отель – вовсе не отель, а по документам частный дом, говорится в сюжете корреспондента "Сегодня" Дарьи Сидоровской.

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У сгоревшего отеля собираются жильцы – в основном иностранные студенты. Ночь провели кто у друзей, кто в другом отеле.

Пара из Черкасской области, которая здесь снимала апартаменты, пришла за уцелевшими вещами. И от спасателей узнали – этаж, где была их комната, обвалился.

"Хоть посмотреть на свои вещи, может, хоть что-то осталось, мы ничего не знаем. Мы сняли последние деньги – выбросили на эту квартиру, а дальше не знаем, как", – говорит жилец отеля Эдуард Руденко.

Видео: Сегодня

Пожар в трехэтажном отеле в Аркадии вспыхнул в половине девятого вечера. Загорелся номер 205.

"Выхожу и понимаю, что люди падают с 3 этажа, ломают перила деревянные, люди, как колобки, перекатываются. Это очень страшно, они кричали", – вспоминает гостя отеля.

Отель, в котором 36 апартаментов, огонь охватил за считанные минуты. Его тушили до 3:00 – все из-за слишком плотной застройки вокруг, объясняют спасатели. Не смогли спасти двух жильцов и собаку – на пепелище нашли их обгоревшие тела. Еще двое в больнице. Это двое мужчин 21 и 47 лет, последний в реанимации.

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В мэрии нас ошеломили: оказывается, сгоревший отель – вовсе не отель. По документам – это частный дом. Еще 9 лет назад в Украине отменили обязательную сертификацию хостелов и апартаментов по пожарным и санитарным нормам. Поэтому сгоревший отель за два года работы никто не проверял – и это законно.

В Украине более 20 000 отелей, хостелов, апартаментов различных форм размещения. И только 5% из них имеют сертификаты и категории. Следовательно, 95% никто не проверяет и не контролирует.

После пожара от отеля остались только стены. огонь уничтожил крышу и перекрытия между вторым и третьим этажами. Чья халатность привела к таким последствиям, следователи должны сказать по результатам пожарной экспертизы.

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