Люди в клеенках: как в Одесском аэропорту "встречают" коронавирус (фото, видео)

Международный аэропорт "Одесса" полностью готов к противодействию и недопущению коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Пассажиров всех рейсов проверяют медики в специальных костюмах. Временный температурный скрининг – одно из плановых мероприятий по предупреждению распространения болезни. В случае если у кого-то будет повышенная температура, пассажира осмотрят медики и возьмут анализы", – написал он в публикации.

Также Куцый подчеркнул, что поводов для волнения нет, ведь все службы работают слаженно.

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Напомним, что сейчас на границах Украины со странами Евросоюза в связи с распространением коронавируса в Европе ввели дополнительные меры контроля: водителям и пассажирам измеряют температуру. Особое внимание обращают на тех, кто возвращается из Италии.

Кроме того, ранее мы показывали, как проверяют пассажиров рейсов, прибывающих из Китая, в международном аэропорту "Борисполь". В частности, пассажирам китайских рейсов в столичном аэропорту меряют температуру.

Также "Сегодня" рассказывали, что все области страны проверят на готовность встретить коронавирус.

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