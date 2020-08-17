Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Люди заражаются на работе: врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области

17 августа, 17:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Многие сотрудники с симптомами заболевания продолжали ходить на работу

В Одесской области продолжается распространение эпидемии коронавируса. В регионе уровень заболеваемости составил 241 человек на 100 тысяч жителей.

Реклама

Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача области Сергей Дементьев, сообщает "Думская".

По данным медиков, все чаще фиксируют вспышки заболевания в трудовых коллективах. Так, были инфицированы 14 сотрудников Беляевкого горсовета и девять – в сельсовете Криничного в Болградском районе.

Болезнь подтвердили у 10 сотрудников Одесской областной филармонии и Оперного театра. Подтверждено инфицирование четверых сотрудников "Укрзалізниці" и восьми работников Одесского морского порта. А в областной детской больнице заразились семь человек, в том числе трое бухгалтеров, врач и трое детей.

Медик подчеркнул, что инфицирование в трудовых коллективах связано с тем, что люди, у которых проявились симптомы заболевания, продолжают ходить на работу. Такая же ситуация была в Одесской филармонии, где на самоизоляцию пришлось отправить 150 человек.

В тренде
Хасиды все же приедут в Умань: в городе ожидают до 10 тысяч паломников
Реклама

"В коллективах не соблюдают режим дезинфекции, люди не используют средства индивидуальной защиты, поэтому инфекция распространяется внутри коллектива", – резюмировал Дементьев.

Напомним, в Одессе, которая попала в "желтую" карантинную зону, ужесточили карантинные ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт.

О работе бизнеса на карантине – смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса карантин инфекция заражение коронавирус вспышки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан суднаОдесса
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)
Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)Одесса
В Одессе снова ужесточили карантин: что запретили
В Одессе снова ужесточили карантин: что запретилиОдесса
Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)
Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять