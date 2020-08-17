Люди заражаются на работе: врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области

В Одесской области продолжается распространение эпидемии коронавируса. В регионе уровень заболеваемости составил 241 человек на 100 тысяч жителей.
Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача области Сергей Дементьев, сообщает "Думская".
По данным медиков, все чаще фиксируют вспышки заболевания в трудовых коллективах. Так, были инфицированы 14 сотрудников Беляевкого горсовета и девять – в сельсовете Криничного в Болградском районе.
Болезнь подтвердили у 10 сотрудников Одесской областной филармонии и Оперного театра. Подтверждено инфицирование четверых сотрудников "Укрзалізниці" и восьми работников Одесского морского порта. А в областной детской больнице заразились семь человек, в том числе трое бухгалтеров, врач и трое детей.
Медик подчеркнул, что инфицирование в трудовых коллективах связано с тем, что люди, у которых проявились симптомы заболевания, продолжают ходить на работу. Такая же ситуация была в Одесской филармонии, где на самоизоляцию пришлось отправить 150 человек.
"В коллективах не соблюдают режим дезинфекции, люди не используют средства индивидуальной защиты, поэтому инфекция распространяется внутри коллектива", – резюмировал Дементьев.
Напомним, в Одессе, которая попала в "желтую" карантинную зону, ужесточили карантинные ограничения.
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