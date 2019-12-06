"Мамочка, мы горим": мать рассказала о разговоре с пропавшим в Одессе студентом

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В Одессе продолжают тушить тлеющее здание колледжа и ищут пропавших без вести людей. На месте трагедии уже вторые сутки вестей о своем сыне ждут родители 16-летнего студента Кирилла Трофимчука.

Как сообщает издание "Факты", когда начался пожар, Кирилл позвонил маме и сообщил о пожаре в здании.

"В то утро мы созванивались несколько раз. Первый раз Кирилл позвонил в 9:43, когда еще ехал в колледж. Сказал, что его тошнит, и хотел выйти из маршрутки. Но потом написал, что все-таки доедет. В 10:01 еще раз позвонил и сказал: "Я возле колледжа. У меня кружится голова. Может, мне не идти?" Как чувствовал… Но я сказала, чтобы шел. "Если будет болеть голова, наберешь меня, и уже тогда пойдем домой", – рассказала Алена Трохимчук.

После этого Кирилл снова позвонил матери уже в 10:19.

"Он уже плакал и задыхался: "Мамочка, мы горим. Мы отрезаны. Третий этаж… Пожар, пожар!" Я тогда подумала, что он находится на третьем этаже. Но нет, он был на пятом и имел в виду, что на третьем начался пожар. Я закричала: "Бейте окна!" "Мы не можем, — ответил сын. — Задыхаемся…" В 10:23 он еще раз позвонил. Сказал: "Мамочка, я очень сильно тебя люблю. Не могу, задыхаюсь…" Было слышно, как кричат и прощаются с родителями другие дети. И все. Это был наш последний разговор. В 10:28 телефон Кирилла уже был "вне зоны доступа". И именно в это время отключились телефоны у других детей, которых тоже пока не нашли", – описала страшные события женщина.

Алена добавила, что как только сын сообщил о пожаре, ее муж тут же помчался в колледж. Приехал даже раньше пожарных. Когда он забежал во внутренний двор, там были только "скорые".

"Он увидел, как дети выпрыгивали из окон. На его глазах из окна пятого этажа прыгнула Ксюша Бабенко. Она приземлилась на железный козырек и сильно ударилась спиной. Когда ее забирали врачи, у нее начались конвульсии, но она еще была в сознании. Позже мы узнали, что она умерла. Следом за Ксюшей из окна выпал пожарный. Он уже был без сознания. Он выжил и сейчас находится в больнице", – отметила женщина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибли 16-летняя студентка и 43-летняя учительница, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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