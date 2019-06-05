Манекенщицы из Одессы рассказали, как в СССР их возили в колхоз на уборку картошки

Модели вспомнили о своих выступлениях 40 лет назад

Одесские манекенщицы рассказали о моде в СССР. Фото: личный архив Татьяны Савченко. Фото: Сегодня

Пять манекенщиц, которые в советские времена, 40 лет назад, работали в Одессе, снова встретились под светом софитов и вспышками фотокамер.

Они приняли участие в фотосессии для эпилога художественно-публицистического романа "Модель за железным занавесом", который рассказывает о манекенщицах и художниках-модельерах в СССР. "Сегодня" побывали на необычной фотосъемке.

Одна из авторов книги – одесситка Татьяна Савченко, которая в прошлом выступала на подиуме, а сейчас возглавляет Национальный комитет "Мисс Украина-Юг". Она рассказала, что информацию для книги собирали буквально по крупицам на протяжении пяти лет: многие материалы не сохранились, а документального архива и вовсе нет – его то ли уничтожили, то ли не вели совсем.

































Для поиска информации одесситка задействовала все возможные источники: она нашла коллег, с которыми потеряла связь и о чьей судьбе не знала, пообщалась и с теми, с кем все это время поддерживала отношения. В результате удалось найти немало архивных фотоснимков и видеоматериалов в библиотеках, а вот поиски во всемирной паутине оказались безуспешными.

"На сегодня в интернете вообще отсутствует информация о структуре одесского Дома моделей. Нет ни истории, ни даты создания. Нет информации о том, как вообще творили моду, кто был на подиуме, кто та самая первая манекенщица, которая выходила на сцену. А как оказалось, первой была девушка, которая приехала из Бразилии", – рассказала она.

Сейчас книга уже готова к печати. В ней не хватает только последнего снимка, свидетелями создания которого "Сегодня" стали во время фотосессии. Ожидается, что роман увидит свет в августе. Он поведает о жизни и условиях работы советских манекенщиц и художников-модельеров, а также читатели узнают, каким образом моделям тех времен удавалось блистать на отечественных и зарубежных подиумах.

"Манекенщицы, которые работали в одесском Доме моделей, вызывали восхищение у многих женщин, одесситов и гостей города. Они участвовали во многих зарубежных поездках. Тогда была очень популярно организовывать поездки, как обмен делегациями из городов-побратимов", — припомнила Татьяна, добавляя, что художники-модельеры создавали изделия, абсолютно не имея творческой информации о том, какие тенденции сейчас в моде.

ПЛАТЬЯ И КАРТОШКА.

На фотосессию собрались модели, которые блистали на подиумах в 1950-1980 годах. Они до сих пор сохраняют стройность и явно не выглядят на свой возраст. Манекенщица Жанна Гончаренко рассказала, что ее модельная карьера началась в возрасте 17 лет. Тогда она устроилась на работу в лекальный цех швейного объединения им. Воровского.

Модель призналась, что первое время была "на подхвате", и когда не было штатной манекенщицы, модельеры примеряли одежду на нее. Но в цех приходили и девушки из Дома моделей, так что между ними всегда была негласная борьба за лучшее платье.

"Отношения у нас были неплохие, но нужно было держать ухо востро, чтобы пройти куда нужно, чтобы тебя кто-то заметил", – припомнила Жанна.

Еще одна участница фотосессии, Оксана Сирота, работала в одесском Доме моделей с 1983-го. В профессию она пришла по воле случая: учась в Народной студии киноактера на Одесской киностудии, познакомилась с Татьяной Савченко, которая и пригласила ее на работу.

"Особенностью работы манекенщицы того времени было то, что нас возили в колхозы собирать картошку. В Советском Союзе не было такой профессии, как манекенщица. Мы были демонстраторами одежды и числились как рабочие, поэтому обязаны были ездить периодически в колхоз", — рассказывает с улыбкой Оксана.

Женщина признается: девушек-манекенщиц в Одессе знали в лицо, и поклонники их вниманием не обделяли.

"Нас тогда было очень мало. В тот период, когда я работала, было человек шесть примерно. Нас все знали и узнавали. Мы красиво одевались и были модными, тогда нам шили персональную одежду", — поделилась модель.

"Это финальная фотосессия, которая войдет в эпилог, став как бы напоминанием того, что женщина всегда должна оставаться молодой и красивой, ухаживать и следить за собой. И олицетворять уже нашу современную украинскую женщину", — подытожила Татьяна Савченко.

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