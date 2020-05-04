Маски на бородах и "защита" из пищевой пленки: в Одессе возобновил работу знаменитый "Привоз" (фото)

В Одессе возобновил работу известный рынок "Привоз". Несмотря на то, что в стране вовсю бушует эпидемия коронавируса, посетителей тут много, сообщает издание Ivasi News.
Сейчас рынок работает в обычном режиме, но вдоль всех торговых рядов, чтобы помешать распространению вируса, протянули пищевую пленку. Это одесситы приняли с присущим им юмором.
"Намотанная пленка добавила немного колорита скучным прилавкам, ну а наличие у многих масок на подбородках придает уверенность, что никакая зараза однозначно не пройдет", – говорят посетители "Привоза".
Примечательно, что людей на рынке много, но дистанцию никто не соблюдает.
Ранее мы сообщали, что в Одессе на майские праздники жители "отменили" карантин и заполнили парки и скверы. А в курортной Аркадии работали кафе и магазины.
Напомним, на своем заседании 29 апреля Кабмин принял решение разрешить работу продовольственных рынков во время карантина.
О том, как украинцы проводят в время в самоизоляции – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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