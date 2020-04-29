Маски на бороде и плотные ряды продавцов: как работают открывшиеся рынки в Одессе (фото)

В Одессе после перерыва на карантин частично возобновили работу некоторые рынки, причем многие продавцы лишь формально защищают от вируса себя и покупателей, стоя плотными рядами.

Об этом сообщает "Украинская Служба Информации", журналисты которой прошлись по торговым рядам города.

Так, самый известный рынок Одессы – "Привоз", все еще закрыт, но рядом с ним процветает стихийная торговля.

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"Некоторые рынки были закрыты и ранее, но большая их часть продолжала работать. Но даже после указания закрыться оставались рынки, которые были открыты", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на рынке "Северный" администрация возобновила работу всех отделов, однако многие продавцы все же не вышли.

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Кроме того, в Одессе частично открыли "Новый базар" и еще несколько точек – там в основном работают только продавцы продуктов.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что три этапа выхода Украины из карантина могут начаться одновременно .

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