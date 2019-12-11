Крупный пожар в Одессе: названы три возможные версии трагедии

Причиной трагедии в Одесском колледже мог стать и умышленный поджог

Фото: od.dsns.gov.ua

Следователями рассматриваются три основные версии пожара в Одесском колледже. Так, возгорание могло случиться вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожного обращения с огнем или совершения умышленного поджога. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

"Сотрудниками Главного управления осуществлен анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия. Установлено, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа здания Одесского колледжа. Согласно анализу камер видеонаблюдения, первое задымления здания обнаружено в 10:07 4 декабря", – рассказал начальник ГУ НП в Одесской области Олег Бах.

Кроме того, начальник полиции Одесской области отметил, что автоматическая система оповещения о пожарной безопасности в здании отсутствовала, а оповещение осуществлялось в ручном режиме, путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на первом этаже. К этому времени полиция не изъяла ни одного огнетушителя из помещения, а ряд огнетушителей нашла под кроватью коменданта.

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Бах также рассказал, что сразу после локализации пожара на связь с близкими не вышли 14 человек, из которых в настоящее время установлено четыре, которые погибли на месте происшествия. Также устанавливаются лица еще шести погибших, найденных на месте трагедии.

"Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы определения степени тяжести телесных повреждений 19 пострадавших, а также по факту смерти погибших", – сказал Олег Бах.

Начальник полиции Одесской области добавил, что с целью дальнейшей идентификации тел погибших, которых невозможно опознать, у близких родственников без вести пропавших отобраны биологические образцы для проведения сравнительной генетической экспертизы.

"Осмотр места происшествия и разбор пепелища здания продолжается. Изъят ряд личных вещей, в том числе и погибших граждан", – добавил Бах.

По его словам, сейчас объявлено подозрение руководителю колледжа за служебную халатность. После получения результатов экспертиз, возможно, будут вручены подозрения еще нескольким людям.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Всего в результате чрезвычайного происшествия пострадали 30 человек, девять из них до сих пор находятся в больницах.

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