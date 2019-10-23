Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись сразу шесть автомобилей

В результате аварии пострадали два человека

В Одессе шесть машин попали в ДТП / Фото: Нацполиция

В Одессе на Ивановском мосту утром 23 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу шести автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, водитель Mazda 626, двигаясь в направлении рынка "7 километр", выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota RAV4, а затем продолжил движение и столкнулся с Toyota Previa.

Кроме того, Mazda лоб в лоб столкнулась с Toyota Corolla, которую отбросило на едущий сзади BMW 525, который, в свою очередь, от удара налетел на Mitsubishi Eclipse.

В результате аварии травмы получили водители Mazda и Toyota Corolla, их госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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