Масштабный оползень и затопленные дома: фото и видео последствий стихии в Одесской области

После ливней на берегу сдвинулись большие массивы грунта, а одно из сел подтопило

На побережье Черного моря, после сильных ливней, которые прошли в регионе, в Одесской и Николаевской областях, между курортными поселками Коблево и Морское, более 600 метров берега "сдвинуло" к морю.

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Ролик с последствиями стихийного явления был опубликован на YouTube-канале "Зоотроп".

По оценкам ГСЧС, длина оползня составляет более 600 метров, ширина – около 50 метров.

По словам специалистов, отсутствие в этих местах баз отдыха и жилых домов стало настоящей удачей – они могли попросту "съехать" в море.

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Во время оползня обошлось без пострадавших, а местные власти заявили, что причиной природного катаклизма стали недавние ливни.

В свою очередь, на территории села Вакуловка Раздельнянского района после сильных дождей подтопило несколько домов.

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Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадали семь частных домохозяйств, дворов и огородов.

На протяжении двух дней спасатели откачивали воду с подтопленных участков – с помощью пожарных рукавов и специального оборудования спасатели осушили затопленные подворья и постройки.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.

Кроме того, в одном из сел Закарпатской области прошел сильный град, который устлал землю слоем льдинок и побил урожай на огородах.

Напомним, как рассказывали синоптики, на Украину надвигается циклон, который принесет еще больше дождей. Но при этом немного потеплеет, и температура будет достаточно комфортной.

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