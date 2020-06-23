Масштабный оползень и затопленные дома: фото и видео последствий стихии в Одесской области

На побережье Черного моря, после сильных ливней, которые прошли в регионе, в Одесской и Николаевской областях, между курортными поселками Коблево и Морское, более 600 метров берега "сдвинуло" к морю.
Ролик с последствиями стихийного явления был опубликован на YouTube-канале "Зоотроп".
По оценкам ГСЧС, длина оползня составляет более 600 метров, ширина – около 50 метров.
По словам специалистов, отсутствие в этих местах баз отдыха и жилых домов стало настоящей удачей – они могли попросту "съехать" в море.
Во время оползня обошлось без пострадавших, а местные власти заявили, что причиной природного катаклизма стали недавние ливни.
В свою очередь, на территории села Вакуловка Раздельнянского района после сильных дождей подтопило несколько домов.
Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадали семь частных домохозяйств, дворов и огородов.
На протяжении двух дней спасатели откачивали воду с подтопленных участков – с помощью пожарных рукавов и специального оборудования спасатели осушили затопленные подворья и постройки.
Напомним, ранее мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.
Кроме того, в одном из сел Закарпатской области прошел сильный град, который устлал землю слоем льдинок и побил урожай на огородах.
Напомним, как рассказывали синоптики, на Украину надвигается циклон, который принесет еще больше дождей. Но при этом немного потеплеет, и температура будет достаточно комфортной.
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