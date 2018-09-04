Масштабный пожар и взрывы в Одессе: все подробности

Во время борьбы с огнем произошло обрушение крыши, в результате чего пострадали четыре спасателя

Во время масштабного пожара в промышленном районе Одессы пострадали четверо спасателей. На них рухнула крыша. Тем временем пожарная машина, которая ехала на подмогу на место ЧП, попала в аварию.

Пожар начался в понедельник вечером на ул. Дальницкой. Там пылала станция техобслуживания автомобилей. За час огонь охватил 200 квадратных метров здания. На месте происшествия работали 62 спасателя.

"На первое звено газодымозащитной службы, которое зашло в помещение, обрушились элементы конструкции здания (крыша. — Авт.), произошло несколько взрывов. Их причину сейчас выясняют, — рассказал замначальника облуправления ГСЧС по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Александр Крицкий. — В лечебном учреждении находятся четверо наших сотрудников с травмами разной степени тяжести".

К слову, неподалеку от пылающего СТО располагается химическая база, из-за чего в сети распространились слухи о том, что огонь мог переброситься и на нее. Но сотрудники предприятия нас заверили, что их "химия" в полном порядке.

"Наше предприятие не пострадало. У нас просто небольшая химическая база, склад, никаких опасных производств тут нет", — сказали "Сегодня" на фирме.

В ГСЧС уверяют, что их сотрудники регулярно участвуют в тренингах и тренировках, чтобы обезопасить себя во время работы, а вот случаи травмирования бывают достаточно редко.

"Просто так получилось во время выполнения служебных обязанностей. Сотрудники еще находятся в медицинском учреждении, но их жизни ничего не угрожает", — заверил нас вчера пресс-секретарь облуправления Андрей Мельник.

НЕ ДОЕХАЛИ. А вот в ДТП с участием пожарной машины, которая спешила к горящей станции, пострадали трое "гражданских" — водитель и два пассажира легковушки.

"Пожарная машина ехала со включенными спецсигналами, и на регулируемом перекрестке произошло столкновение с автомобилем Volkswagen", — рассказала нам пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко

Она уточнила, что патрульные регулярно напоминают водителям о необходимости пропускать спецтранспорт, а в августе вновь проверили возможность подъезда такого транспорта к горпляжам.

Как сообщалось, в Одессе вечером 3 сентября возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой.

Также мы писали, что в Одессе пожарная машина попала в ДТП по дороге на вызов.