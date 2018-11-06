Масштабный пожар под Одессой: к месту ЧП отправлены два пожарных поезда

Сегодня, 23:22

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция


фото: Думская

фото: Думская

фото: Думская

фото: Думская

фото: Думская

фото: Думская

фото: Думская

фото: Думская

Масштабный пожар разгорелся на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области.

Как сообщает журналист Ольга Годовенко, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь, пишет "Думская".

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция.  

По уточненной информации, произошло возгорание масла в компрессорной. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час уже 1500. Проводится эвакуация персонала завода.

Сейчас к тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, создано три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

 В связи с угрожающими масштабами пожара людей эвакуируют и со всех предприятий, расположенных поблизости. С "Вильмара" тем временем вывозят емкости с маслом.  

В начале пожара огонь угрожал семитонной емкости с аммиаком. Сейчас ее уже убрали.

Напомним, в Одессе вечером 3 сентября возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой. Сообщение о возгорании спасатели получили в 20:57, заявили в пресс-службе ГСЧС. По предварительным выводам пожарных, произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона.

А 25 сентября вспыхнул масштабный пожар в санатории "Красные зори".
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