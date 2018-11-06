Масштабный пожар под Одессой: к месту ЧП отправлены два пожарных поезда

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция

Масштабный пожар разгорелся на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области.

Как сообщает журналист Ольга Годовенко, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь, пишет "Думская".

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция.

По уточненной информации, произошло возгорание масла в компрессорной. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час уже 1500. Проводится эвакуация персонала завода.

Сейчас к тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, создано три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

В связи с угрожающими масштабами пожара людей эвакуируют и со всех предприятий, расположенных поблизости. С "Вильмара" тем временем вывозят емкости с маслом.

В начале пожара огонь угрожал семитонной емкости с аммиаком. Сейчас ее уже убрали.

Напомним, в Одессе вечером 3 сентября возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой. Сообщение о возгорании спасатели получили в 20:57, заявили в пресс-службе ГСЧС. По предварительным выводам пожарных, произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона.

А 25 сентября вспыхнул масштабный пожар в санатории "Красные зори".