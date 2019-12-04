Масштабный пожар в центре Одессы: погибла преподаватель колледжа

Жертвой пожара в здании колледжа в центре Одессы стала одна из его преподавательниц. Женщина скончалась в городской клинической больнице №1, сообщает "Думская".

По данным издание, погибшей было 43 года. Кроме того, в результате пожара пострадали несовершеннолетние:

Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.

Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.

Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

Сейчас подростки находятся в областной детской больнице на Воробьева. Кроме того, в ГСЧС сообщили, что среди пострадавших есть пятеро спасателей.

Отметим, что охваченное огнем здание находится на углу Пушкинской и Троицкой улиц. В Одессе оно известно как доходный дом Асвадурова – это архитектурная памятка. Ее построили еще в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас в шестиэтажном доме находятся институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Мы уже сообщали, что спасатели пытаются потушить пожар, но пламя уже охватило 2000 "квадратов" шестиэтажного здания.

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