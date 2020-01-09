Масштабный пожар в колледже Одессы: суд арестовал изъятое имущество

Фото: od.dsns.gov.ua

После масштабного пожара в Одессе, в котором погибли 16 человек, Киевский районный суд города удовлетворил ходатайство следователя об аресте части имущества колледжа экономики, изъятого в качестве вещественных доказательств.

Соответствующее решение было принято постановлением следственного судьи Виктора Чаплицкого, сообщает "Укринформ".

"Ходатайство старшего следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного Управления ГУ НП в Одесской области ... об аресте имущества в уголовном производстве … удовлетворить. Наложить арест на имущество, изъятое 17 декабря 2019 года во время дополнительного осмотра места происшествия – помещения ГВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", расположенного по ул. Троицкой, 25 в Одессе", – сказано в постановлении.

Также был опубликован и список изъятого имущества, в который вошли: "навесной замок с поврежденной скобкой, обнаруженный на решетке окна помещения № 8, расположенного на первом этаже, образцы полимерной облицовки (вагонки)... из помещения коридора № 1, образцы "ламинированного ДСП, размером 2,44х1,84 м (отделка стены) из лестничных маршей ", образцы "облицовки типа вагонки в количестве 35 шт. со стены лестничных маршей между первым и вторым этажами возле здания № 9", образцы "облицовки стен типа вагонки в количестве 71 шт. из пожарной лестничной клетки".

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, в результате которого погибли 16 человек.

Также мы сообщали о том, что Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

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