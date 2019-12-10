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Масштабный пожар в Одессе: что происходит на месте трагедии (фото)

10 декабря, 13:29

Спасатели готовятся к демонтажу флигеля и свозят на пепелище солому

На улице Троицкой в Одессе спасатели готовятся к демонтажу аварийного флигеля сгоревшего колледжа – на место свозят солому.

Как сообщает местное издание "Думская", первоначально разбор был запланирован на 6 утра, но штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации решил сделать паузу.

"Сейчас внутри проводятся работы по организации "подушки". Мы используем солому и деревянные поддоны. Необходимо застелить около 500 метров, и материала пока не хватает. Параллельно занимаемся подготовкой крана", – рассказал замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий.

Спасатель отметил, что вчера для демонтажа пробовали использовать бронетранспортер, но он не смог пройти через арочный свод.

"Буквально 10 см не хватило. Поскольку нельзя нарушать целостность здания, было принято решение работать нашей техникой повышенной проходимости. Сейчас ее готовят. Перед началом работ мы обязательно всех предупредим, перекроем Пушкинскую и отселим жителей дома, который примыкает к сгоревшему зданию", — добавил Крицкий.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей как можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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