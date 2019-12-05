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Масштабный пожар в Одессе: эксперты предупредили об угрозе обрушения стен здания

5 декабря, 12:31

Сейчас разбирать здание опасно

/ Фото: Getty Images

Каркас сгоревшего здания колледжа на Троицкой в Одессе находится в удовлетворительном состоянии, но есть риск обрушения внутренних стен. Об этом сообщили в пресс-службе местной облгосадминистрации.

"Эксперты строительной академии подтверждают, что разбирать здание опасно. Для проведения спасательно-поисковой операции придется использовать специальный кран", – отмечается в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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