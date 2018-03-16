Масштабный пожар в Одессе: над городом зависло черное облако (видео)

Сегодня, 19:19

Возгорание произошло рядом с СТО


Вчера на Житомирской улице Одессы произошел зрелищный пожар. Возгорание произошло рядом с СТО, неподалеку от ОМПО "Орион".

По словам очевидцев, которые опубликовали в Сети видео с черным облаком дыма над городом, горели автомобильные покрышки. 

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Ранее мы писали, что в Черноморске Одесской области сгорел автомобиль депутата местного горсовета. Пострадавший предполагает, что это попытка дестабилизировать ситуацию в городе. Об этом сегодня сообщили в партии избранника.

Ранее в центре Одессы сгорели автомобили судьи и местного депутата

Другое авто при загадочных обстоятельствах горело дважды за ночь

Еще 4 авто сгорели на автостоянке в ОдессеПожар вспыхнул на улице Жолио-Кюри. "В 03:45 к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит четыре автомобиля: KIA, "ВАЗ 21083", Daewoo Lanos и "ВАЗ 2107". В результате пожара уничтожен автомобиль KIA и частично повреждены три автомобиля. В 3:52 пожар локализован и в 4:28 ликвидирован на площади 6,5 м2", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС региона.

Видео: Vova Germsn
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Источник:

"Сегодня"

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