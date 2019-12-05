Масштабный пожар в Одессе: в здании обрушились перекрытия нескольких этажей

Спасатели уже зашли в здание и начали разбирать завалы

Фото: пресс-служба Одесской ОГА

В тлеющем здании колледжа на улице Троицкой в Одессе обрушились перекрытия с крыши до второго этажа. Об этом сообщает канал "Украина сейчас" в Telegram.

Несмотря на риск, спасатели зашли в здание и начали разбирать завалы. Перед этим они убрали прогоревшие балки, которые мешали работе. Кроме того, как сообщает "Думская", Троицкую и Пушкинскую улицы нацгвардейцы перекрыли грузовиком.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Кроме того, был обнародован список пропавших без вести после пожара в одесском колледже.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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