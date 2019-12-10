Масштабный пожар в Одессе: пропавших людей все еще ищут

Фото: ГСЧС

В Одессе спасатели продолжают поиск людей, пропавших после пожара в здании колледжа на Троицкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 10 декабря открытого огня не наблюдается. Продолжаются поисково-спасательные работы и работы по подготовке к демонтажу аварийных элементов конструкций здания", – говорится в сообщении.

Всего с начала поисковых работ спасатели нашли тела 10 погибших, шесть из которых до сих пор не идентифицированы. Сейчас ищут еще четверых пропавших без вести людей. В больницах находятся девять пострадавших.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Ранее мы сообщали, что специалисты разберут внутренний флигель здания сгоревшего колледжа на Троицкой. В связи с этим участок Пушкинской улицы, от Успенской до Еврейской, закроют для транспорта.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram