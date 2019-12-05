Масштабный пожар в одесском колледже: судьба 14 человек все еще неизвестна

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После масштабного пожара в здании колледжа в Одессе 14 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

А тем временем на месте пожара все еще работают спасатели. Хоть открытого огня не видно, пожарные тушат отдельные очаги тления в старинном здании. Кроме того, внутри дома рушатся сгоревшие строительные конструкции.

"К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники ГСЧС", – рассказали в пресс-службе и отметили, что на месте работает оперативная группа спасателей.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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