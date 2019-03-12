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Масштабный пожар в Одесской области: огонь уничтожил рыбацкие лодки и баню в коттеджном поселке

Сегодня, 15:38

В последний момент удалось остановить пламя перед коттеджным поселком Watercity

Масштабный пожар в Одесской области: огонь уничтожил рыбацкие лодки и баню в коттеджном поселке Одесса В последний момент удалось остановить пламя перед коттеджным поселком Watercity

Масштабный пожар, бушевавший почти сутки в плавнях Днестровского лимана, наконец потушили. В результате возгорания пострадал огромный участок заповедной территории — несколько сотен гектаров. Огонь перекинулся через автодорогу Одесса-Рени и едва не сжег рыбацкие кемпинги на берегу Днестра.

В последний момент удалось остановить пламя перед коттеджным поселком Watercity. Как рассказал охранник по имени Алик, который наотрез отказался пускать нашего корреспондента на территорию, пожарных вызвал именно он, чем спас имущество своих нанимателей. От серьезных последствий Watercity уберег и канал, который отделяет коттеджи от плавней.

Фото и видео — Александр Гиманов

Огонь уничтожил пристройку с баней, несколько лодок, которые на зиму были вытащены из воды и лежали возле забора, а также будку, в которой живет сторожевая собака Катя. Охранник успел освободить животное от цепи, и оно спаслось.

Местные жители называют причиной пожара поджог. По их словам, плавни регулярно жгут предприниматели, занимающиеся заготовкой камыша: мол, после пожара лучше растут молодые побеги.

Ранее мы писали, что сильный пожар вспыхнул сегодня в днестровских плавнях, недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области. Как сообщили в ГСЧС, там горит камыш. Пожар охватил более 3 гектаров.

Напомним, во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

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Тег пожар, огонь, одесса-рени, плавни

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Источник:

Думская

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