Массовая драка в Одессе: сошлись защитники и противники застройки, опубликовано видео
На Гагаринском плато Одессы в потасовке принимали участие десятки людей
В Одессе произошла массовая драка на Гагаринском плато, где местные жители и активисты долгое время выступают против застройки зеленой зоны. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"Группа неизвестных лиц напала на участников мирной акции на Гагаринском плато. В результате один из гражданских был ранен и госпитализирован. Благодаря оперативному вмешательству полиции конфликт был локализован и не допущена его дальнейшая эскалация", – заявил начальник Управления превентивной деятельности областного ГУ Нацполиции.
Также он добавил, что были задержаны 19 нападавших – их доставили в отделение полиции. Действия задержанных квалифицируют как "хулиганство".
В свою очередь, одесский активист Демьян Ганул рассказал, что на протестующих на территории спортплощадки накинулись "спортсмены", и в ходе драки пошли в ход газовые баллоны и металлические палки.
Напомним, ранее в Одессе жители высоток на Гагаринском плато в районе Аркадии объявили бессрочную акцию протеста, выступая против застройки территории новыми домами.
Также мы писали о том, как в Запорожье люди перекрывали трассу государственного значения, требуя вернуть электричество в тысячи домов, где пропал свет.
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