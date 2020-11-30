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Массово болеют педагоги: в Одессе детей 5-11 классов переведут на дистанционку

30 ноября, 14:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На больничном около 400 учителей

В Одессе с 1 декабря ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение.

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Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, вчера провели экстренное совещание с директорами школ. Они согласились перевести детей на дистанционную форму обучения на две недели.

"Очень тревожит то, что произошел значительный рост за прошлую неделю – плюс 70 закрытых классов. В основном это средняя и старшая школа. Основная причина – это болезнь не детей, а педагогов, которые контактировали со школьниками", - отметила Буйневич.

Она рассказала, что сейчас из-за COVID-19 в городе закрыты четыре школы и 223 класса.

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На больничном с коронавирусом находится 191 сотрудник школ, с ОРВИ – еще более 200 человек, свыше 100 человек – с другими заболеваниями.

"Таким образом, более 400 педагогов старшей и средней школы у нас сегодня не в строю. И замены обеспечивать достаточно сложно", - отметила Буйневич.

Напомним, ранее мы писали, что будет с работой киевских школ и детсадов, если введут локдаун.

Как известно, Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаун.

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