Массово болеют педагоги: в Одессе детей 5-11 классов переведут на дистанционку

В Одессе с 1 декабря ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение.
Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
По ее словам, вчера провели экстренное совещание с директорами школ. Они согласились перевести детей на дистанционную форму обучения на две недели.
"Очень тревожит то, что произошел значительный рост за прошлую неделю – плюс 70 закрытых классов. В основном это средняя и старшая школа. Основная причина – это болезнь не детей, а педагогов, которые контактировали со школьниками", - отметила Буйневич.
Она рассказала, что сейчас из-за COVID-19 в городе закрыты четыре школы и 223 класса.
На больничном с коронавирусом находится 191 сотрудник школ, с ОРВИ – еще более 200 человек, свыше 100 человек – с другими заболеваниями.
"Таким образом, более 400 педагогов старшей и средней школы у нас сегодня не в строю. И замены обеспечивать достаточно сложно", - отметила Буйневич.
Напомним, ранее мы писали, что будет с работой киевских школ и детсадов, если введут локдаун.
Как известно, Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаун.
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