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Массовое отравление шаурмой под Одессой: в больнице все еще находятся 20 пострадавших

6 сентября, 07:57

У госпитализированных медики выявили сальмонеллез

В Одессе в городской инфекционной больнице после отравления шаурмой в селе Авангард все еще находятся 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 6 сентября в городской инфекционной больницы Одессы остаются госпитализированными 20 человек, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района", - говорится в сообщении.

На данный момент в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы сообщали, что после массового отравления шаурмой за помощью медиков обратился 41 человек, у пострадавших был выявлен сальмонеллез.

По данным полиции, все пострадавшие питались в одной точке продажи шаурмы. В свою очередь Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого уже выявлено нарушения требований санитарного законодательства.

Когда чиновники начали разбираться в ситуации, то выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в точке на улице Торговой. Через некоторое время после того, как шаурма была съедена, пострадавшие почувствовали ухудшение самочувствия, и им понадобилась медицинская помощь.

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

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