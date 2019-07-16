Массовое отравление в детском лагере под Одессой: медики назвали продукты с опасной бактерией

Появились результаты проверки столовой, где отравились 60 человек

Стали известны результаты исследования образцов из детского лагеря под Одессой, в котором отравились 60 человек. Об этом сообщили в областном Центре общественного здоровья.

"В ходе эпидрасследования было отобрано более 100 образцов для лабораторных исследований, в том числе пищевой продукции, смывов с поверхностей оборудования в пищеблоке, материала от заболевших и персонала оздоровительного учреждения", – сообщили в учреждении.

Был обнаружен возбудитель дизентерии – Shigella flexneri. Его нашли как в готовой продукции – тушеной говядине, вареном рисе с овощами, а также в сырье – замороженной скумбрии и курятине.

Кроме того, возбудитель дизентерии был обнаружен на смывах с ножа, поверхности стола, и других рабочих поверхностей.

Опасную бактерию обнаружили и у восьмерых детей. Именно нарушение санитарного состояния привело к их заражению.

Начальник Управления государственного надзора по соблюдению санитарного законодательства областного совета Лидия Степанова объяснила это тем, что инспекция проходит в начале сезона, а потом некоторые заведения позволяют себе не делать генеральных уборок и нанимать людей без медкнижек.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.

Также, ранее сообщалось, что в детском лагере Николаевской области отравились десятки детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатила Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.

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