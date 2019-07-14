Массовое отравление в лагере Одесской области: 14 детей еще в больнице

Уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование

В больницах Одесской области остаются 15 человек, из которых 14 детей, отравившихся в лагере поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 14 июля в лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – рассказали спасатели.

Всего в детском лагере отравились 52 детей. Чтобы установить, при каких условиях отравились дети, начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "Ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей".

В Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, выявлено детей с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.

Кроме того, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей. Выяснилось, что дети употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.

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