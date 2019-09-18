Массовое отравление в Одессе: к врачам обратились 17 школьников

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В Одессе полиция выясняет обстоятельства инцидента в школе Суворовского района, когда 17 детей после посещения столовой были вынуждены обратиться к врачам.

О происшествии стало известно из письма, которое пришло в Хаджибеевский отдел полиции из районной прокуратуры – в нем родители школьников просят проверить учебное заведение, в котором якобы отравились их дети.

Как выяснилось, с 14 по 17 сентября в медицинские учреждения обратились 17 детей в возрасте от шести до 12-ти лет – они жаловались на недомогание, которое, по их словам, началось после посещения школьной столовой. Детям оказали медицинскую помощь, а потом отпустили домой на амбулаторное лечение.

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В полиции квалифицировали происшествие по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа, которая пытается выяснить причины отравления детей.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

Также сообщалось, что в городе Казатин Винницкой области, после посещения школьной столовойв больницу были доставлены 40 человек.

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