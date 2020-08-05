Массовое отравление в Одессе: в городе закрыли еще один ресторан

В Одессе вместе с рестораном "Ошн-Тошн", в котором на днях отравились посетители, закрыли и заведение "Франзоль". Оно расположено буквально в пару метрах от первого.

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Как сообщает "Думская", ссылаясь на собственные источники в Госпродпоребслужбе, у этих двух заведений общая кухня, поэтому инспекторы вынесли предписание на закрытие обоих ресторанов.

К слову, в редакцию "Думской" обратились читатели, которые почувствовали себя плохо как раз после посещения ресторана "Франзоль" — небольшая компания таким неудачным образом пообедала в заведении.

Напомним, шесть человек после банкета в "Ошн-Тошн" попали в больницу. У пациентов предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. Они связывают свое заболевание с употреблением мидий и креветок в заведении 29 июля. На следующий день у них появились характерные симптомы: температура до 38 градусов, тошнота, диарея, боль в животе, общая слабость.

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке произошло массовое отравление на базе отдыха. Тогда в больницу попали 14 человек: девять детей и пять взрослых. У пациентов средняя степень тяжести кишечного отравления.

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Кроме того, во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

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