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Массовое отравление в Одесской области: стала известна причина заболевания

15 июля, 14:49

Сейчас в больнице находятся еще восемь человек

Фото: AFP

Предварительно, причиной массового отравления детей в оздоровительном лагере в Сергеевке Одесской области  стала дизентерия. Об этом рассказал главный врач Белгород-Днестровской многопрофильной больницы Игорь Десятник, пишет Бессарабия INFORM.

Как рассказал главврач, детей госпитализировали в больницу с жалобами на недомогание, повышенную температуру, у некоторых заболевших была рвота и плохой стул. Всех госпитализированных осмотрела заведующая инфекционным отделением. Возраст пострадавших от отравления – от 10 до 15 лет, родом они из Киевской и Черниговской областей.

"Из 34 человек, которые поступили к нам в пятницу, начиная с 00:00, осталось восемь человек. Состояние их удовлетворительное. Мы ждем результатов анализов, сегодня в Сергеевку выезжает наша лабораторная служба, которая будет проводить дообследование 150 детей, которые остались в лагере. Кроме того, туда едет и наш доктор, который будет осматривать детей. На сегодняшний день, по данным лабораторной службы, у детей высеяна дизентерия Флекснера", – отметил Игорь Десятник.

Эту информацию также подтвердили в отделе лабораторных исследований.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.


Также, ранее сообщалось, что в детском лагере Николаевской области отравились десятки детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатила Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.

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Тег отравление, одесская область, дизентерия, детский лагерь, массовое отравление

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