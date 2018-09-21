Мастерица из Одессы создает оригинальные кулоны и скульптуры из полимерной глины

Одесситка Рита Боговик делает эксклюзивные кулоны из полимерной глины. Каждый аксессуар — особенный, ведь идеи для будущих изделий мастерица черпает из мира фэнтези. В ее арсенале уже есть подвеска в виде головы льва, который очень напоминает льва-колдуна Аслана из книги о волшебной стране Нарнии, волка, летучей мыши, орла и даже эльфа Добби из саги о Гарри Поттере. "Сегодня" разузнала, как мастерице удается создавать изделия, поражающие своей реалистичностью и детальной проработкой.

ОТ СКУЛЬПТУР К КУЛОНАМ. Как призналась нам рукодельница, идея мастерить кулоны пришла к ней пару месяцев назад. До этого она долгое время работала копирайтером и занималась лепкой из полимерной глины. Тогда ее страстью стало создание елочных игрушек, фигурок известных персонажей фильмов, сериалов и компьютерных игр.

Среди них — владелец шоколадной фабрики Вилли Вонка, самый известный пират Карибского моря — капитан Джек Воробей, злая колдунья Малефисента из одноименной киноленты и даже герой популярного британского сериала о Шерлоке Холмсе.

Увлечение лепкой продолжается уже более двух лет, и теперь рукодельница открыла для себя новое направление для развития, не отходя от тематики, — необычные кулоны. "Главный смысл в том, чтобы это было то, чего не купишь в магазине. Всегда хочется чего-то необычного, хочется чем-то отличаться", — говорит одесситка.

Создание реалистичных аксессуаров — работа очень кропотливая. Если на кулоне много мелких деталей, то на его лепку у рукодельницы уходят четыре-пять часов. А вот если модель не такая детализированная, с ней можно справиться и за два часа.

"В принципе, все довольно просто. Я придумываю дизайн, как это будет выглядеть. Сначала я рисовала эскизы, но сейчас уже работаю без них, представляю у себя в голове и просто леплю, — говорит Боговик. — Работаю с запекаемой полимерной глиной. Если фигурка имеет хрупкие части, то я их пытаюсь делать на каркасе". К примеру, на таком каркасе держится фигурка Добби.

Когда этап лепки подходит к концу, будущие кулоны отправляются запекаться в печь. После такой термообработки они уже не поменяют форму. Затем кулоны покрываются акриловыми красками и лаком: такая процедура делает их яркими и долговечными. Остается лишь продеть шнурок — и аксессуар готов.

Хотя это и хобби, рукодельница старается придерживаться графика и делать хотя бы по одному кулону в день, ведь у нее еще множество идей, которые хочется воплотить в жизнь.

Напомним, одесская мастерица создает уникальные кружки и чайные ложки с узорами из полимерной глины.

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