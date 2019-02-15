Мастерицы из Одессы создали уникальный стимпанк-дворик

Жители своим двором очень гордятся и стараются беречь его

Мастерицы из Одессы создали уникальный стимпанк-дворик Дана Митанова 2019-02-15T06:16:00+02:00 Одесса Жители своим двором очень гордятся и стараются беречь его

























В Одессе по улице Серова на всей пешеходной части разместились многочисленные продавцы с различными товарами. Тут тебе и ордена, и посуда, и детские игрушки, которые аккуратно разложены на покрывале, и шубы, и свитера, и куртки, развешенные прямо на воротах двориков. Так мы дошли до дворика под номером 16, где притаились необычные арт-объекты, сделанные руками местных жителей. На заборе тут ожили мультипликационные персонажи, а старые почтовые ящики на стенах превратились в оригинальные инсталляции.

Жители своим двором очень гордятся и стараются беречь его. По их сведениям, ему больше 150 лет. Тут вместе отмечают праздники и облагораживают общее пространство. Кроме того, здесь сортируют мусор и сдают его на переработку.

"Денег немного, но на нужды двора — краску купить или цветы, например, — хватает", — поделилась с нами Алена Степанова.

Именно она превращает старые почтовые ящики в произведения искусства.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД. Мастерица занимается созданием изделий в стиле, напоминающем стимпанк, уже пять лет. Первой ее работой стал номерок на калитку, затем последовали эксперименты со шкатулками, ключницами, бутылочками и вазами. После того как во дворике установили новые почтовые ящики, встал вопрос о том, куда девать старые. К этому вопросу одесситка подошла творчески, превратив их в арт-объекты.

Первый ящик наша собеседница сделала два года назад. По ее словам, в какой-то момент картина будущего творения просто возникла у нее в голове. Потом мастерица стала искать необходимые элементы среди ненужных вещей у себя дома и у соседей. Так, вторую жизнь обрели шланг от пылесоса, большой навесной замок, чайник, монеты, шишка, кастрюля, ключи и многие другие предметы, которые прикреплены к ящику жидкими гвоздями. Над композицией Алена трудилась около недели: крутила, переставляла, что-то убирала, что-то добавляла. Затем покрасила бронзовой краской, покрыла лаком и установила прямо на стене своего дома.

"Всем понравилось, и мы решили сделать остальные", — вспоминает Алена.

Во время изготовления второго ящика в ход пошли старая мясорубка, телефон, кастрюля, большие гаечные ключи, чугунный утюг и даже печатная машинка. Его вес более 50 кг. Как вспоминает Алена, этот ящик настойчиво пытался купить молодой человек, который случайно его увидел, проходя по улице. Мастерица на уговоры не поддалась, ведь ящик уже стал объектом искусства и коллективной собственностью дворика. Третий ящик получился, по словам нашей собеседницы, самым детским, ведь для него все маленькие жители дворика пожертвовали своими старыми игрушками.

Кроме того, одесситка украсила своими работами детский уголок, который обустроили в беседке рядом с гаражом. На его стене установили двух пластмассовых медведей, которые так же пылились в сарае у жителей дворика еще с 1980-х годов. Один из них теперь украшен игрушечными рельсами, вагончиками и локомотивами, а второй — буквами, счетами, циркулями, ножницами, мобильным телефоном и MP3-плеером.

В планах мастерицы — четвертый ящик, который, как она нам шепнула по секрету, будет на тему еды. Кроме того, летом Алена думает создать памятник примусу и одесским привозным весам. Но такие арт-объекты не эксклюзив – еще парочка ящиков из детских игрушек и старой утвари украшает двор в Мукачевском переулке. Одесситка создала их по просьбе двух братьев-пенсионеров, которые тоже захотели облагородить свой дворик.

А по соседству живет учитель географии Ирина Гарт, которая украсила забор-сетку перед своим домом мультипликационными персонажами из пластиковых крышечек. Как рассказала нам рукодельница, прежде всего она рисует эскизы на обычном тетрадном листе в клетку, делает расчеты и определяет, сколько крышечек, какого размера и цвета ей необходимо собрать. Заготовленные крышки моют, прокалывают шилом, превращая их в подобие пуговицы, а в полученные отверстия продевают проволоку.

"Устанавливать получается очень быстро: я с фасадной стороны прикладываю крышечки, а муж с другой стороны закрепляет", — поясняет Ирина.

Она сделала уже восемь фигурок. На самые крупные — щенка и утенка — ушло около 500 крышечек. В этом году Ирина думает порадовать соседей объемными изображениями осьминогов и дельфинов.

Ранее мы писали, мастерицы из Одессы вяжут варежки-котики и тапочки-лисички. Новинка пришлась по душе не только детям, но и взрослым.

А в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Уникальные книги и развлекают ребенка, и обучают его.

Ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.