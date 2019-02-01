Мастерицы из Одессы вяжут варежки-котики и тапочки-лисички

Новинка пришлась по душе не только детям, но и взрослым

Мастерицы из Одессы вяжут варежки-котики и тапочки-лисички Дана Митанова 2019-02-01T05:28:00+02:00 Одесса Новинка пришлась по душе не только детям, но и взрослым















Тапочки с реалистичными ежиками и варежки с котятами, которые, кажется, вот-вот начнут мурчать, — изготовлением таких оригинальных изделий занимаются одесские мастерицы Анаит Шевченко и Людмила Димитрова. Их объединяет не только 15-летняя дружба, но и совместное творчество.

По словам мастериц, они давно занимались вязанием, а вот к технике валяния игрушек из шерсти прикипели несколько лет назад.

"Я этим занимаюсь уже лет семь, а года три назад подключилась и Анаит", — рассказывает Людмила.

К слову, она получила образование архитектора, а вот Анаит — инженера по управлению морским транспортом. Но им хотелось дать своей энергии творческий выход. Так они увлеклись вязанием, а затем и валянием. Причем работы получались настолько красивыми, что у них стали просить изделия на заказ.

"Всегда приятно, когда то, что ты делаешь, нравится людям", — признаются мастерицы.

Анаит Шевченко. Инженер вяжет и валяет игрушки. Фото из архива А. Шевченко

ОТ ЗАЙЦА К "ЗВЕРОВАРЕЖКАМ". Технику валяния одесситки осваивали самостоятельно. Людмила, например, посмотрела в сети мастер-класс по валянию зайчика, поняла основной принцип, а дальше делала по наитию. Так и приобретала опыт с каждой новой игрушкой. Зато теперь среди работ рукодельниц есть котята, собачки, снежные барсы, мышки, белочки, козлята, ежи, еноты, панды, птички.

Со временем к одесситкам пришла идея объединить два своих хобби — вязание и валяние. Так у рукодельниц стали получаться теплые "звероварежки" и "зверотапочки" — вязаные рукавицы и домашняя обувь, декорированные игрушками в технике сухого валяния. Новинка пришлась по душе не только детям, но и взрослым.

Мастерицы работают с натуральной овечьей шерстью. Для этого берут кусочек материала и специальной иглой наносят сотни тысяч "проколов", чтобы он стал достаточно плотным. Для внутреннего наполнения используют неокрашенную шерсть, а вот сверху игрушку уже покрывают волокнами в определенной гамме. Чтобы добиться необходимого эффекта рукодельницам часто приходится смешивать разные тона, подобно тому, как художники смешивают краски.

Очень важно, по словам наших собеседниц, наделить игрушку взглядом: от этого зависит то, насколько она будет реалистична.

"Когда игрушка рождается, ты уже по ней видишь, что ей нужно. Может, она самодостаточная по своему виду. А иногда, бывает, хочется добавить какой-нибудь аксессуар", — поясняет Людмила.

Людмила Димитрова. Архитектор и рукодельница. Фото из архива Л. Димитровой

Так, на зверьках появляются бантики, шапочки, костюмы, платья, сумочки, которые мастерицы тоже валяют из шерсти или делают из других материалов. Если коллекционные игрушки из шерсти получаются размером от 10 до 20 см, то для варежек — 5—7 см. Причем мастерицы специально пришивают к миниатюркам застежки, чтобы их можно было крепить не только на варежки, но и на шапки, и шарфы, как броши.

Изделия одесситок уже оценили за границей. Шесть пар варежек уехали в Англию, поступали заказы из Бельгии, США, Эстонии, Латвии. Новые владельцы, говорят рукодельницы, отмечают особое тепло, которое исходит от игрушек.

"Сама шерсть несет энергетическое тепло, она имеет лечебные свойства. К тому же, проходя через руки мастера тоже набирается энергетики", — делится Анаит.

Подруги вспоминают: как-то им пришлось воссоздать белого львенка для 4-летней девочки по типу игрушки, которую она потеряла. И хоть новый малыш немного отличался, папа девочки не растерялся и объяснил ей, что ее львенок вырос и возмужал. А однажды женщины помогли хозяину шарпея, который, потеряв любимца, очень по нему тосковал.

"Когда мужчина получил игрушку, на его глазах выступили слезы", — вспоминает Людмила.

Напомним, в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Уникальные книги и развлекают ребенка, и обучают его.

Ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мастерицы из Одессы вяжут варежки-котики и тапочки-лисички". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...