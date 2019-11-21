Медики Измаила получили современный транспорт от Фонда Рината Ахметова

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Добраться к пациенту вовремя, довезти больных с тяжелыми случаями в областные, а иногда и столичные больницы – задача для медиков в регионах – не всегда простая.

Новейшего оборудования не хватает, а ехать быстро по бездорожью на изношенных машинах всегда риск. На чем спасают жизни людей медики Одесской области и могут сегодня добраться сел? На вызов с врачами отправились "Сегодня".

Каменка – один из отдаленных поселков Одесской области. Сюда едет машина скорой из города областного значения – Измаила. Медики спешат на вызов к Ксении Клевак. У нее – учащенное сердцебиение. Женщина говорит, что почти не спит уже несколько дней.

"Испугалась, чтоб с сердцем ничего не было, не случилось", – призналась она.

Специалисты констатируют, что состояние женщины – не критическое, но посоветовали обратиться к неврологу.

"Каких-то патологических изменений я не вижу по кардиограмме", – говорит врач.

Кардиограф в руках врачей – новенький. Медики доехали быстрее, чем обычно, благодаря современной машине, которая оснащена оборудованием европейского образца.

Фельдшер с 20-летним стажем Анатолий Кирвус говорит: работать – одно удовольствие. Ведь раньше выезжал к пациентам, мягко говоря, на устаревшем авто.

"Вручную мы уже ничего не делаем, это уже другой уровень", – говорит о новом оборудовании фельдшер Измаильской станции экстренной медицинской помощи.

Другой уровень – это сверхсовременная машина класса "B". Анатолий показывает, как работает с кардиографом.

"В случае брадикардии, в случае блокады, мы можем уже подключить кардиостимуляцию. И уже безопасно везти пациента, даже несмотря на километраж", – подчеркнул фельдшер.

Станция скорой в Измаильском районе обслуживает почти 300 тысяч пациентов.

"Впереди зима, эпидемия гриппа. На одну бригаду в разы увеличивается количество вызовов. Достигает сотни и за сотню в день", – объясняет главный врач Измаильской станции экстренной медицинской помощи Николай Борча.

В последнее время молодых специалистов среди медиков – больше. Врачи уверены, что новые машины выведут службу на более высокий уровень. В Одесской области машин от Фонда Рината Ахметова уже пять.

"Большая благодарность и президенту, что озвучивает наши беды. И, конечно, господину Ринату Ахметову. Если бы и другие люди богатые помогали хотя бы немножко, это было бы ощутимо для всей страны", – говорит Николай Борча.

"Данный автомобиль для нас очень важен, очень хороший, очень комфортный", – радуется фельдшер Анатолий Кирвус.

"200 скорых для Украины" – важнейший проект, который реализуется с июля этого года по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова. 139 машин уже передали во все регионы Украины. Еще 61 внедорожник доставят медикам до конца этого года.

Фельдшер Анатолий Кирвус уже несколько раз выезжал на новой машине. Говорит: приятно, когда опыт и качество идут рядом.

"Когда пациент мне говорит "спасибо большое", мне легче становится. Я этим горжусь", – говорит фельдшер Анатолий Кирвус.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста.

Юбилейный, 15-й год своей работы Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

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