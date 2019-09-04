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Менял наркотики на оружие: в Одессе задержали военнослужащего

4 сентября, 13:34

Мужчину поймали с поличным

В Одессе задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное оружие.

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Как сообщили в пресс-службе местной полиции, 36-летнего мужчину задержали с поличным. Он пытался обменять 100 граммов наркотиков на десять пистолетов Макарова. Еще 250 граммов задержанный должен был передать в ближайшее время. Мужчину уже поместили в изолятор временного содержания.

"Действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", – рассказали в полиции.

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Напомним, не так давно в Луганской области сотрудники СБУ разоблачили военных одной из частей ВСУ на незаконном сбыте оружия. Трех военнослужащих и их сообщника задержали вблизи Северодонецка во время очередной попытки продажи 12 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти трех тысяч патронов.

А в Житомирской области военные воровали и продавали оружие прямо из воинской части

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Одесса оружие наркотики задержание сбыт военнослужащий

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