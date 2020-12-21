Мэр Одессы Геннадий Труханов излечился от COVID-19

Городской глава Одессы Геннадий Труханов излечился от коронавирусной болезни.
Об этом Труханов заявил во время заседания оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, передает "Униан".
"Получил отрицательный результат теста. Чувствую себя хорошо", – сказал он.
Как известно, 11 декабря Геннадия Труханова госпитализировали из-за COVID-19. Тогда он писал, что ситуация была под контролем, и призывал людей придерживаться правил карантина.
Через несколько дней его выписали из больницы, он лечился амбулаторно. Мэр заявил, что не хочет занимать место в палате, учитывая ежедневное увеличение количества заболевших.
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