Городской голова будет управлять городом в телефонном режиме

У городского головы Одессы Геннадия Труханова обнаружили коронавирус COVID-19, в связи с этим он ушел на самоизоляцию.

Реклама

Об этом сообщил сам мэр в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию – до выздоровления и получения отрицательного результата", – написал Труханов.

Он добавил, что пока чувствует себя хорошо и намерен в телефонном режиме регулировать работу городских служб.

В тренде Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился COVID-19

Мэр призвал одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию.

Реклама

Напомним, одесский бизнесмен и совладелец скандального отеля "Токио Стар", во время пожара в котором погибли девять человек, Вадим Черный скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Мы также сообщали, что в Херсонской области в результате коронавирусной болезни COVID-19 умер турецкий бизнесмен, вице-президент турецко-украинской бизнес-ассоциации Али Булут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама