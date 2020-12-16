Мэра Одессы Геннадия Труханова выписали из больницы

Он в удовлетворительном состоянии

Мэра Одессы Геннадия Труханова, который заразился коронавирусом, выписали из инфекционной больницы.

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Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.

Теперь Геннадий Труханов будет находиться на амбулаторном лечении.

"Итак, перехожу на амбулаторное лечение, буду под наблюдением семейного врача. Сейчас состояние в целом удовлетворительное, кислород не требуется", - написал он.

Также он поблагодарил медиков за работу и надеется, что скоро выздоровеет.

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"Огромная благодарность врачам и медицинскому персоналу за профессионализм и колоссальную выдержку. Спасибо всем за моральную поддержку! Надеюсь как можно скорее вернуться в строй", - добавил мэр Одессы.

Как известно, главу города госпитализировали еще 11 декабря. Тогда он писал, что ситуация была под контролем и призывал людей придерживаться правил карантина.

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