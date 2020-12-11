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Мэра Одессы Труханова госпитализировали с COVID-19

11 декабря, 17:14

Виталий Семченко Виталий Семченко

Градоначальника поместили в местную инфекционную больницу

Состояние мэра Одессы Геннадия Труханова, заболевшего COVID-19, ухудшилось, его госпитализировали.

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Об этом городской голова написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", – отметил он.

Труханов призвал граждан носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции и соблюдать все карантинные меры.

В тренде
Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился COVID-19

Как сообщалось ранее, одесский бизнесмен и совладелец скандального отеля "Токио Стар", во время пожара в котором погибли девять человек, Вадим Черный скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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Также мы писали, что состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса резко ухудшилось. В Сети пишут, что у него полностью отказала вторая почка. Сейчас политик якобы находится на стопроцентном диализе (это процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма).

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