Мэра Одессы Труханова госпитализировали с COVID-19

Состояние мэра Одессы Геннадия Труханова, заболевшего COVID-19, ухудшилось, его госпитализировали.
Об этом городской голова написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", – отметил он.
Труханов призвал граждан носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции и соблюдать все карантинные меры.
Как сообщалось ранее, одесский бизнесмен и совладелец скандального отеля "Токио Стар", во время пожара в котором погибли девять человек, Вадим Черный скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Также мы писали, что состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса резко ухудшилось. В Сети пишут, что у него полностью отказала вторая почка. Сейчас политик якобы находится на стопроцентном диализе (это процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма).
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк