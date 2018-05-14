Мэрия Одессы призвала горожан доносить об амброзии

В Одессе в этом году борьба с растением, которое вызывает аллергию – амброзией, выйдет на новый уровень: чиновники и общественники создали карту ее распространения. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил главный инженер КП "Горзелентрест" Владимир Хрома. Карту создали для выявления очагов произрастания амброзии.

"Если вы выявили эти вредоносные растения, то заходите на карту и отмечайте место, где была обнаружена амброзия", — сообщил он. Кроме того, он добавил, что КП "Горзелентрест" практически заключил договор, который позволит бороться с амброзией с помощью биопрепаратов. Они не наносят вред, в отличие от пестицидов, и могут применяться в условиях города.

Напомним, в Ужгороде расцвели Адамовы деревья. Редкие растения радуют глаз нежными сиреневыми цветами. Родина дерева – Китай и Восточная Азия. Но подошел им и мягкий теплый климат Закарпатья. Экзоты прижились еще полвека назад.

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Напомним, актер Гэри Олдмен выкурил 400 сигар на съемках и отравился. Артист рассказал, что на съемках фильма "Темные времена" ему приходилось делать 10–12 затяжек за сцену. "Я получил серьезное отравление никотином. У вас есть сигара, выкуренная на три четверти, вы зажигаете ее, а затем, после пары затяжек, когда она погаснет, помощник подает вам новую — и так еще 10 или 12 сцен", — рассказал Олдман.