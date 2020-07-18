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Местные поделились мнением о причинах смертельной аварии в Одесской области

18 июля, 19:37

Игорь Серов , Игорь Рец

Местные жители склоняются к версии о неисправности транспортного средства

Местные жители склоняются к мысли, что причиной смертельной аварии в Одесской области не могли стать погодные условия или качество дороги. Сельский глава села Сафьяны, (рядом с этим населенным пунктом и произошла авария) в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что дорога на участке ровная, а видимость – хорошая.

"Я только что проехала по этому участку дороги, где произошло ДТП. Дорога была очень хорошо отремонтирована в прошлом году. Видимость 100%, здесь ровный участок трассы, нет никаких съездов, поворотов. Почему ВАЗ выехал на встречную полосу – сложно сказать. Возможно, что-то произошло с автомобилем", – рассказала сайту "Сегодня" сельский голова села Сафьяны Ольга Клименко.

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Напомним, в Одесской области столкнулись два легковых автомобиля. Смертельное ДТП произошло 18 июля, в 7:46 вблизи села Сафьяны Измаильского района.

Правоохранители установили личности всех участников смертельного ДТП на трассе в Одесской области. Выяснилось, что в автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха. Все они погибли на месте происшествия.

По встречному направлению, к с. Приморское Килийского района, в автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое – в больнице.

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авария ДТП Одесса Сегодня ВАЗ Mitsubishi Одесса - Рени

Источник: Сегодня

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