Момент крушения самолета в Одессе попал на видео

В Одессе комиссия Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами завершила проверку на авиационном заводе, самолет которого Y1 "Дельфин" разбился 17 июня во время испытаний.
В составе комиссии был бывший летчик предприятия Юрий Наконечный. Следователи прибыли на завод, собрали необходимые материалы и вернулись в столицу.
Как сообщалось, крушение произошло на Овидиопольской дороге в Малиновском районе города. В результате погибли два пилота. Командиром экипажа был известный летчик-испытатель Олег Синица. Функции второго пилота выполнял Юрий Жуковский.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения воздушного судна:
Также сотрудники завода смонтировали из фотографий памятный видеоролик о погибших летчиках-испытателях.
Напомним, не так давно возле Днепра упал и загорелся одномоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека.
Кроме того, ранее "Сегодня" рассказывали, почему во время карантина над столицей низко летают самолеты, хотя Украина временно приостановила международное авиасообщение с другими странами.
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