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Морской парад, день флага и марш защитников. Как пройдет День Независимости в Одессе

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 августа, 06:20
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В этом году в стране будет четыре официальных выходных подряд: с 21 по 24 августа, но празднования в городе начнутся еще раньше
Как одесситы будут праздновать День Независимости. Фото: коллаж "Сегодня"
Как одесситы будут праздновать День Независимости. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе в День Независимости, 24 августа, пройдет забег в вышиванках, марш защитников и парад военных кораблей и авиации.

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"Сегодня" выяснили, какие развлечения приготовили для одесситов.

Что придумали на 23 августа

В этот день пройдет День флага.

На Потемкинской лестнице растянут 30-ти метровое полотно.

И что планируют 24 августа


С 8 до 14 часов пройдет забег в вышиванках.

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С 9 до 10 – марш защитников.

И уже в 10 утра начнется парад военных кораблей и авиации, а также "вышиванковая цепь".

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Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня .

Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.

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