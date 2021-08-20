Морской парад, день флага и марш защитников. Как пройдет День Независимости в Одессе

В Одессе в День Независимости, 24 августа, пройдет забег в вышиванках, марш защитников и парад военных кораблей и авиации.
"Сегодня" выяснили, какие развлечения приготовили для одесситов.
Что придумали на 23 августа
В этот день пройдет День флага.
На Потемкинской лестнице растянут 30-ти метровое полотно.
И что планируют 24 августа
С 8 до 14 часов пройдет забег в вышиванках.
С 9 до 10 – марш защитников.
И уже в 10 утра начнется парад военных кораблей и авиации, а также "вышиванковая цепь".
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Как будут праздновать в Киеве?
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня .
Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.