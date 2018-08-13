Мошенник из Одессы продавал через сеть несуществующие товары

Сегодня, 10:43

Полицейские задержали 25-летнего афериста

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе полицейские задержали мошенника, который торговал несуществующими товарами в интернете. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, объявления о продаже 25-летний одессит размещал на популярном сайте объявлений.

Получив от покупателя предоплату, молодой человек сразу же удалял сообщение и таким образом обманул многих доверчивых покупателей, которые оставались и без денег, и без товара. Четверо пострадавших обратились в полицию, и стражи порядка задержали интернет-мошенника.

Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники".

Напомним, ранее в Киеве задержали брачного афериста, который находится в международном розыске. За помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. 

По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил ей серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тысяч долларов.

В 2016 году в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тыс. долларов. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, жертвами злоумышленника стали жительницы Киевской, Кировоградской и Одесской областей.

Как мы писали ранее, брачные аферисты буквально всеядны, так что в их сети могут попасть как обеспеченная женщина с неудавшейся личной жизнью, так и мечтательная библиотекарша средних лет или пенсионерка с однокомнатной квартирой.
Одесса, мошенничество, мошенник, аферист

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Источник:

"Сегодня"

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