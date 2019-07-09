Мусор на пляжах Одессы: в ближайшее время уменьшения объемов отходов ждать не стоит

Чиновники требуют договоры на вывоз отходов, арендаторы жалуются на сложности

Урны к обеду уже наполняются отходами, и люди начинают складывать мусор вокруг. Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

В Одессе пытаются бороться с мусором на побережье и пляжах – на скопления отходов жалуются и местные жители, так и отдыхающие. Чиновники не отрицают проблемы, объясняя при этом, что у каждого третьего арендатора нет договора на вывоз мусора.

При этом некоторые предприниматели, за неимением своих мусорных контейнеров, пользуются альфатерами КП "Побережье Одесса", которые на такую нагрузку не рассчитаны – уже к обеду урны и контейнеры на пляжах заполняются, а к вечеру превращаются в мусорные горы.

"На многих пляжах в районе Трассы здоровья не убирается мусор из урн не один день. Пример — пляж "Собачий". На фото состояние урн, и так в течение трех дней", -- пожаловались одесситы на сайте Единого центра обращений граждан, прилагая фото своих доказательств.



Фото: 1535.odessa.ua

Та же проблема и на пляжах Большого Фонтана и Лузановки. По подсчетам чиновников, в Одессе насчитывается 53 арендатора пляжей, у 18 из которых нет договоров на вывоз твердых бытовых отходов.

Пока что нагрузку на контейнеры "Побережья Одессы" решили уменьшить за счет увеличения их количества – с 76 до 78. Кроме того, чиновники рассмотрели предложение о создании нового КП, которое бы обслуживало отдыхающих.

Мэр города Геннадий Труханов поручил рассчитать экономическую составляющую создания и работы такого предприятия, но намекнул, что в текущем году этого ждать точно не стоит.

"К курортному сезону 2020 года мы должны прийти со своим решением, либо навести порядок с теми, кто сегодня работает", – заявил градоначальник.

Мы связались с несколькими компаниями-арендаторами, которые числятся в списке не оформивших договоры о вывозе мусора. В некоторых случаях, когда разговор доходил до отсутствия документов, наши собеседники просто бросали трубку. Но были и те, кто пояснил: все бумаги имеются, просто не оформлены на фирму-арендатора.

"У меня 11 контейнеров. Я сам заказываю контейнеры, но они не оформляются на фирмы, у которых договора об аренде, а идут по договорам о субаренде или другой хоздеятельности. Так проще", – пояснил нам один из арендаторов пляжа в Аркадии.

К слову, те компании, у которых есть договора на вывоз, жалуются на долгую и сложную процедуру оформления документов. Отметим, что арендаторы, с которыми мы общались, обходили вопрос стоимости вывоза мусора.

"Сегодня" под видом предпринимателей связались с компаниями, которые среди прочего специализируются на вывозе твердых бытовых отходов. Оказалось, некоторые из них вообще почему-то отказываются работать в прибрежной зоне, а те, кто готов взяться за такую работу, просят немалые деньги – 90-150 гривен за вывоз одного контейнера.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе на пляже "Дельфин" скаты подплыли к самому берегу. Четырех из них снял на камеру местный житель. Туристы любуются экзотическими животными, при этом откровенно их опасаясь. Экологи говорят, что касаться этих рыб не стоит. Они сами не нападают, но защищаясь – могут ужалить, а шипы этой рыбы очень ядовиты.

Также мы писали о том, что одесские экологи рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города из-за цветения водорослей в прибрежной зоне.

Цветение водорослей в море часто происходит в конце мая – в начале июня и заканчивается при первом же небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, однако при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

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