Мусорные острова и сточные воды: какие экологические угрозы подстерегают Черное море

Черное море погрязло в мусоре: экологи назвали основные источники загрязнения

Сейчас Черное море кажется чистым, но где-то уже плавают мусорные острова. Фото: Д. Митанова.

Острова мусора плавают не только в Тихом океане, а наше Черное море на самом деле не такое чистое, каким оно нам кажется с одесского побережья. В День Земли "Сегодня" пообщались с экологами и выяснили, какие экологические угрозы подстерегают наше родное Черное море.

Эксперты уже фиксируют небольшие острова из разного мусора в центральных зонах Черного моря. Чтобы отслеживать информацию об источниках, видах, движении морского мусора и его влиянии на морскую среду и побережье, пять стран объединили усилия в рамках проекта Marliter (сокращение от английского marine litter, что в переводе и означает "морской мусор"). Как рассказал нам эколог Олег Рубель, проект позволит выработать стратегии и политику решения проблем морского мусора на местном, региональном, национальном и международном уровнях.

По словам Рубеля, основными источниками загрязнения моря являются реки Дунай и Днестр, а также побережье, отходы с которого попадают в воду.

"Мусор — это не только какие-то крупные объекты. Выделяют еще микромусор — продукты распада пластика, которые влияют на качество воды, несут бактериальное загрязнение и химическое", — поясняет наш собеседник.

С 2015 по 2018 год Украина совместно с Европейским союзом участвовала в проекте EMBLAS-Plus, который проводил мониторинг экологического состояния Черного моря. По данным на 1 апреля 2019-го, каждый час Дунай и Днестр выносят в Черное море от 6 до 50 элементов мусора, среди них больше всего пластиковых бутылок, а также остатки пластика и упаковок, пластиковые шарики и контейнеры. К этому добавляется еще большое количество окурков, пластиковых крышек, оберток из-под конфет и печенья, трубочек и пластиковых палочек-мешалок для горячих напитков с побережья.

Специалисты говорят: уменьшить загрязнение моря в такой ситуации поможет раздельный сбор мусора, а также минимальное использование полиэтиленовых пакетов.

В ЗАЛИВЕ. К сожалению, пластик в воде не единственная проблема моря. По словам эколога Владислава Балинского, из-за отсутствия в Одессе современной системы очистки сточных вод и правильной системы выпуска очищенных вод в море попадают бактериологические и химические загрязнители.

"Фактически выпуск осуществляется в акваторию Одесского залива, который является достаточно мелководным и хорошо прогревается. С повышением температуры и после серьезных дождей в прибрежной зоне могут застаиваться воды, в которых есть опасные инфекции", — говорит он.

Проекты: переход на эко

Обеды стали "экологичнее". Фото: facebook.com

В Одессе социальные проекты постепенно подхватывают экологические инициативы. Например, проект "Добрый обед", в рамках которого волонтеры бесплатно кормят малоимущих пенсионеров, начал эксперимент, отказавшись от одноразовой посуды.

"Для вторых блюд мы начинаем использовать одноразовую неламинированную бумажную посуду, а для первого мы приобрели веселые многоразовые тарелочки", — рассказали в проекте.

Эти тарелки бабушки и дедушки будут приносить с собой. К слову, до этого гостей обеда приучили приносить свои ложки, чтобы не использовать пластиковые.

Радует и городское пространство 4City на ул. Канатной, 70% прибыли от которого идет на реализацию соцпроектов горожан. Там решили постепенно отказываться от пластиковых трубочек для напитков, заменяя их на экологичные.

Делают город чище

Чтобы сделать побережье Одессы и город чище, общественная организация "Я одессит — мне не все равно" уже во второй раз соберет небезразличных горожан на субботник 27 апреля в 11:00. Убирать будут не только побережье и склоны в районе Трассы здоровья, как в минувший раз, а целых четыре локации одновременно — Дюковский парк, парк 411-й батареи, гидропарк "Лузановка" и участок Трассы здоровья (от Отрады до Аркадии).

"В этот раз мы ожидаем более 5000 человек и уверены, что результат превысит ожидания", — отмечают организаторы в соцсетях.

На мероприятие прибудут представители Национального реестра рекордов Украины, чтобы зарегистрировать самый крупный флешмоб по уборке города.

Ранее мы писали, что в Днепре создали карту экологических акций. На карте показаны субботники, которые планируют провести в городе.

Тем временем, в Грузии окончательно запретили полиэтиленовые пакеты. Власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые наносят меньшее вреда окружающей среде.

Тем временем, Украину заполнили пластиковые пакеты. Только в столичных супермаркетах всего за день их используют миллион штук! Экологи предупреждают – это не может не сказаться на окружающей среде. Дело в том, что пластик разлагается в земле столетиями, при этом попадая в воду, которую мы пьем. Экоактивистка Анастасия Мартыненко советует украинцам использовать альтернативу пластику – тканевые мешочки. Их можно или купить, или пошить самостоятельно, например, из старых наволочек и кухонных полотенец.

Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что дает возможность предполагать, что закон не будет положен под сукно.

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